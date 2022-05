Humaitá vence a primeira na Série D e volta a sonhar com classificação

Depois de ultrapassar os 14 metros no fim de março passado, o Rio Acre atingiu neste domingo (15), o nível de 3,24 metros de profundidade em Rio Branco, a capital do estado. Esta é a cota mais baixa dos últimos 7 anos, de acordo com dados da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal (COMDEC).

O índice, registrado às 6 horas da manhã deste domingo, está a apenas 0,65 centímetros do nível de alerta máximo de estiagem na capital acreana, que é de 2,59 metros e a 1,94 metro da pior marca já registrada para o manancial, que foi de 1,30 metro, em setembro de 2016.

A cota de alerta máximo de estiagem já foi registrada no Rio Acre nos municípios de Assis Brasil e Brasiléia, na última sexta-feira (13), de acordo com o Boletim de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semapi).

De acordo com as cotas definidas pela Plataforma de Monitoramento Ambiental, o Rio Acre encontra-se em Alerta Máximo em Assis Brasil e Brasiléia, Atenção em Rio Branco e Observação em Xapuri. O Riozinho do Rola também se encontra em Alerta Máximo.

Previsão de seca rigorosa

Há uma previsão dos órgãos ambientais estaduais e federais de que o Acre tenha uma seca rigorosa neste ano, razão pela qual o estado deverá mobilizar uma força-tarefa envolvendo várias instituições tanto para a prevenção quanto para o combate às queimadas que mais uma vez deverão ter níveis elevados.

No último dia 21 de março, o Ministério do Meio Ambiente declarou Emergência Ambiental no Estado do Acre entre os meses de abril e novembro de 2022. A medida estabelecida pela na Portaria nº 78, de 17/3/2022 é uma antecipação à possibilidade de eventos extremos relacionados com a seca.