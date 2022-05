Encceja 2022: inscrições para o exame iniciam dia 24 de maio

A médica Dilza Ribeiro e o advogado João Tota Filho são os nomes nas pautas de discussões dentro do PSD, para ser o vice na chapa de governador do senador Sérgio Petecão (PSD). O nome do ex-deputado Juarez Leitão chegou a ser ventilado, mas acabou descartado. Dilza é uma médica humanista, muito querida no meio da Saúde, e é mulher do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Valmir Ribeiro, que já foi deputado estadual pelo MDB.

O advogado Tota é filho de tradicional família de políticos de Cruzeiro do Sul, seu pai João Tota foi prefeito do município e deputado federal. E, sua mãe Maria das Vitórias foi deputada estadual pelo PDS e é a primeira suplente do senador Sérgio Petecão (PSD).

O PSD, segundo informações ao BLOG, quer definir o mais rápido possível a escolha do vice, o que completaria a chapa majoritária, que já tem a deputada federal Vanda Milani (PROS) como candidata ao Senado, cujo nome será apresentado aos candidatos a deputado, numa grande festa programada para o próximo dia 20.

CHAPA INCOMPLETAS

NENHUM dos grandes partidos – PP, PSB, PT, MDB, PSD – tem a chapa majoritária completa com os nomes do vice, para senador e governador escolhidos.

REI DA CONFUSÃO

ENTRE os partidos, o Rei da Confusão é o PP. A senadora Mailza Gomes (PP) se fechou em copas e não diz se será candidata ao Senado ou a deputada federal, e a escolha do vice também está envolta em grande discussão.

ABANDONADA EM CANOA SEM REMO

A SITUAÇÃO da senadora Mailza Gomes (PP), segundo dirigente do partido com quem conversei, é preocupante para disputar uma vaga de deputada federal. Segundo a fonte, as grandes lideranças do PP estão comprometidas com outros candidatos. E lhe falta estrutura no governo.

O SISTEMA É BRUTO

OUVI ONTEM de uma figura importante ligada ao senador Márcio Bittar (União Brasil) que, ou o candidato a deputado federal Israel Milani (REPUBLICANOS) se enquadra e apoia a candidatura da Márcia Bittar (PL) para o Senado ou será acionado por infidelidade partidária.

SEM SAÍDA JURÍDICA

NO MOMENTO que o REPUBLICANOS fechar questão de forma oficial de uma aliança para apoiar a candidatura da Márcia Bittar (PL) ao Senado, todos os candidatos proporcionais terão de seguir o caminho traçado.

AMANTE ARGENTINA

O PT trata o candidato ao governo, deputado Jenilson Leite (PSB), como uma amante argentina, não quer nada oficial, nada de público, encontros só se for escondido.

ELEIÇÃO PARA PAPA

ATÉ PARECE que, o ex-senador Jorge Viana (PT) está disputando uma eleição para Papa, é tudo secreto, fechado entre os cardeais petistas, e ele no lenga-lenga do sai para senador ou a governador. Os tempos são outros JV.

MIRANDO OS MAIS CARENTES

O PROJETO de Renda Mínima, do deputado Daniel Zen (PT), aprovado na ALEAC, permitirá ao governo Gladson regulamentar e criar um programa de transferência de renda de forma definitiva. Não custa nada o governo desativar gastos supérfluos para adotar o programa, o combate à fome, à miséria, é mais importante que obras de fachada. O projeto chega num momento oportuno em que o Acre lidera o ranking de desemprego na Amazônia.

DISCUTO ATUAÇÃO

QUANDO se trata de avaliar o trabalho de um parlamentar deixo de lado a ideologia que defende, foco na atuação. O deputado Zen (PT) é sim um dos melhores quadros da atual composição da Assembleia Legislativa.

SEM PLANO B

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (União Brasil) não tem Plano B para a eleição deste ano, mira unicamente na sua candidatura ao Senado. Se recusa a discutir a reeleição.

CUMPRIU COM SUCESSO

SEM CONFRONTOS, no estilo paz e amor, mas incisivo, o deputado Pedro Longo (PDT) cumpre com sucesso a investidura na liderança do governo na ALEAC. Todos os projetos polêmicos conseguiram ser aprovados,

MELHOR AVALIAÇÃO

AS PESQUISAS de julho em diante é que vão dar um panorama mais real sobre as disputas para governador e senador. Todos os candidatos já terão sido homologados nas convenções regionais, e a campanha estará nas ruas.

O QUE SE SALVA

NEM CONHEÇO esse rapaz, mas acompanho o que é feito na cidade, se tivesse que destacar algum trabalho executado pela PMRB, só dá para pinçar a ação do secretário Joabe Lira, na limpeza das ruas e praças.

QUAL O PROBLEMA?

NÃO consigo ver nenhum fato que seja anormal na iniciativa do governador Gladson Cameli ter participado de um ritual xamânico com os índios para tomar ayahuasca.

ACABAR DE VEZ

A QUESTÃO DA ESCOLHA do vice da sua chapa deveria ser anunciada logo pelo governador Gladson, com um nome da sua extrema confiança, e quem quiser seguir que lhe siga. Essa disputa intestina nos bastidores da gestão, só prejudica o seu governo. Vice é escolha pessoal e ponto. Não pode terceirizar a partidos ou a deputados. O nome não precisa ter votos e nem grupo partidário apoiando, basta ser leal, mesmo porque se vota é no candidato ao governo.

PROPOSTA TUCANA

O PSDB vai chamar o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) para lhe oferecer ser candidato a deputado federal. Posso me enganar, mas não aceitará. Tem todo um trabalho voltado para a reeleição. Sua votação puxaria mais um estadual.

CAMPANHA REDONDA

QUEM FAZ uma campanha redonda para deputado estadual na chapa do PSD, é o Jeferson Pururuca, que foi primeiro suplente de vereador e hoje é primeiro suplente de deputado estadual. A chapa do PSD tende emplacar três deputados estaduais.

NOME SEDIMENTADO

PELAS informações de fontes de dentro da bolha do poder tudo caminha para o Gladson colocar o Rômulo Grandidier de vice na sua chapa. Tem a confiança da família Cameli e se tornou num hábil articulador político. O Gladson já disse que não abre discussão sobre vice.

DÚVIDA NO GLORIOSO

CONTINUA a dúvida no Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães sobre se a Antônia Sales vai para a reeleição de deputada estadual ou se sairá candidata a deputada federal.

COMENTÁRIO COM SABEDORIA

“NEM ganharam a eleição deste ano e já estão discutindo a sucessão de 2026. É um erro dos aliados do governador Gladson”. Comentário do ex-deputado federal Osmir Lima.

FRASE MARCANTE

“Se cuidarmos do hoje, Deus cuidará do amanhã”. Mahatma Gandhi.