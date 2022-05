Divulgação de vídeo em que Ícaro isenta Alan é tática da defesa para desclassificar racha, diz promotor

O promotor de justiça Efrain Mendoza, da 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio Branco, que está à frente da acusação no Caso Jonhliane, se manifestou nesta segunda-feira (16) sobre a divulgação de um vídeo do depoimento prestado por um dos acusados, Ícaro José da Silva Pinto, ainda em março do ano passado, ao qual o ac24horas teve acesso.

Na gravação, o acusado Ícaro Pinto aparece isentando o outro réu, Alan Lima, de responsabilidade no acidente que causou a morte de Jonhliane Paiva e dizendo que pediu desculpas à família da moça. Ele ainda diz que não avistou o carro de Alan antes do acidente e que também não o viu na festa em que estavam antes dos fatos. “Alan estava na hora errada no lugar errado”, afirmou.

Para o promotor, a divulgação do vídeo corresponde a uma tática adotada pelas equipes de defesa dos acusados para tentar convencer de que não houve racha antes do acidente. Segundo ele, ao assumir sozinho a responsabilidade pelo que ocorreu, Ícaro retira Alan da cena tornando impossível ter havido o racha, como defende o Ministério Público.

“Agora a tática é para: se fazer de bom moço, reconhecendo a culpa e dizendo que o outro é inocente, com isso pretende fazer ser reconhecido a inexistência do racha. Evidentemente, aproveita aos dois. O Ícaro não tem como negar, o carro bateu na moça, jogou ela no ar. Assim, assume sozinho, e quando faz isso retira o outro da cena, então, não seria possível haver o racha”, disse.

Perguntado sobre a expectativa do Ministério Público para o resultado do julgamento que começa nesta terça-feira (17), Efrain Mendoza ressaltou o entendimento de que a existência do racha está comprovada, assim como a participação dos dois acusados no evento que, segundo ele, foi decisivo para o acidente que tirou a vida da trabalhadora.

“Diante dos elementos contidos nos autos, entendendo comprovada a existência do racha naquela ocasião e o concurso de ambos os acusados no resultado, gravíssimo, matando uma jovem trabalhadora, estamos convictos de que a sociedade, através do corpo de jurados, irá atender o parecer o MP, acatando a tese de que agiram com dolo, condenando-os”, afirmou.

Ícaro e Alan foram pronunciados pela Justiça no dia 12 de maio do ano passado, em decisão do juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco. Pela sentença de pronúncia, Ícaro responderá por homicídio doloso, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Já Alan, será julgado apenas pela morte da jovem.

O Ministério Público acusa os dois motoristas de estarem disputando um racha na avenida Antônio da Rocha Viana quando Ícaro, que dirigia uma BMW a mais de 150 km/h, segundo a perícia, atingiu a motocicleta na qual a vítima, que tinha 30 anos na época do acidente, se dirigia ao seu trabalho, no supermercado Araújo do Segundo Distrito.

O julgamento está marcado para começar às 8h desta terça-feira (17) e deverá ser encerrado apenas no dia seguinte, em razão da grande quantidade de testemunhas. Por conta da repercussão do caso, o juiz Alesson Braz limitou o número de vagas para que o júri possa ser acompanhado pelos familiares dos réus e da vítima, além da imprensa e comunidade.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou que para se ter acesso ao julgamento será necessário credenciamento, tanto para familiares da vítima e dos acusados quanto para a imprensa e o público em geral. Serão disponibilizadas quatro cadeiras para os familiares dos réus; quatro para os familiares da vítima; quatro para a imprensa e 31 vagas para o público em geral.

O julgamento também poderá ser acompanhado de maneira virtual por meio da plataforma Google Meet. Para isso, era necessário realizar cadastramento por meio do WhatsApp (68) 9.9235-8362. Porém, o prazo para esse procedimento ser feito se encerrou nesta segunda-feira ao meio-dia, tanto para quem pretendia acompanhar a sessão do júri presencialmente quanto on-line.