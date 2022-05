Homem é preso após matar capivara para comer na Baixada da Sobral, em Rio Branco

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), com base nas informações meteorológicas geradas pela Rede Nacional de Meteorologia (INMET, CPTEC e SIPAM), emitiu neste fim de semana alerta de frio intenso que deverá chegar a Rondônia e ao Acre nesta semana.

A partir deste domingo (15), uma intensa massa de ar frio (de origem polar) deverá avançar pela Região Sul do Brasil e no decorrer da semana influenciar as temperaturas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e sudoeste da Região Norte, onde o declínio significativo de temperatura deverá ocorrer a partir desta segunda, 16, podendo atingir os estados do Acre e Rondônia.

De acordo com o site O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, a segunda-feira, marcará o início da incursão do frio no Acre e nas áreas vizinhas, que durará a semana inteira, com noites “geladas”, principalmente entre quarta-feira e sexta-feira próximas, cujas temperaturas mínimas, em Rio Branco e Brasiléia, poderão atingir 9ºC ao amanhecer.

Segundo Friale, pelo menos durante 10 noites seguidas as temperaturas mínimas vão ficar abaixo de 16ºC na maior parte do Acre, mas é muito provável que as noites continuem frias até o fim de maio. Durante o dia, entretanto, somente a segunda-feira e a terça-feira é que estarão com muitas nuvens e temperatura máxima inferior a 22ºC, em todos os municípios acreanos.

A partir de quarta-feira, os dias ficarão secos e ensolarados, mas com noites estreladas e frias. A última vez que houve frio intenso neste mês, no Acre, foi no dia 23 de maio de 1990, quando os termômetros oficiais registraram 8,2ºC, em Rio Branco. Entretanto, no ano passado, em 2021, a menor temperatura, em Rio Branco, foi 11,5ºC, registrada no dia primeiro de julho, e, no Acre, 9,5ºC, ocorrida em Assis Brasil, no dia 31 de julho.

O frio mais intenso no Acre, em todos os meses, foi no dia 19 de julho de 1975, com 6,0ºC, em Rio Branco. Mais recentemente, em 2013, nos dias 23 e 24 de julho, uma poderosa onda polar atingiu o Acre, com registros inferiores a 9ºC, em Rio Branco, e abaixo de 6ºC, em Epitaciolândia e Brasiléia.