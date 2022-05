Gigantes do Futebol Nordestino demonstram interesse na criação da Libra

Os fãs de esporte que vem acompanhando as negociações entre clubes de futebol do Brasil para a criação de uma nova liga nacional viram nesta semana que, além dos 8 times que já assinaram o documento de criação do campeonato, com um aceno positivo, mais de uma dezena de outras instituições explicitaram o interesse na formalização da Libra. Em uma carta-proposta, divulgada ao público na última segunda-feira (9), é possível perceber que encontram-se presentes entre os interessados alguns gigantes do futebol nordestino.

Entre os signatários da carta-proposta, estão: o campeão da Copa do Nordeste e campeão do Campeonato Cearense, Fortaleza; o vice-campeão da Copa do Nordeste, Sport; e o Ceará. Conhecidos por serem 3 dos times mais populares da região nordeste e algumas das camisas mais históricas do país, a presença dessas instituições no texto reforça a adesão dos maiores representantes do Brasil no propósito de criar uma competição capaz de representar de maneira mais adequada e conjunta os interesses dos times brasileiros. O documento também reforça a necessidade da união entre as marcas no desenvolvimento desse projeto.

O atual contexto desses três clubes é importante para ressaltar a importância do futebol nordestino nas negociações. Enquanto boa parte dos torcedores do país costumam focar sua atenção nas pautas relacionadas aos clubes do eixo Rio/ São Paulo, o Nordeste acaba perdendo parte dos destaque que merece.

Agora, com Fortaleza, Sport e Ceará disputando os principais campeonatos e torneios do Brasil e da América do Sul (Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão) e movimentando dezenas de milhares de torcedores em estádios a cada jogo, o Brasil volta uma maior parte da sua atenção para as discussões que envolvem os representantes dessa região do país.

Enquanto as conversas entre os clubes seguem se desenvolvendo sobre a temática, devemos observar qual será a participação dessa parcela de equipes e o espaço que elas terão nesse debate.

Ativos Digitais

Além do destaque que vem conquistando no mundo da bola, os clubes nordestinos também vem brilhando no mundo virtual com a venda de seus tokens utilitários no mercado de ativos digitais.

O Fan Token Fortaleza e os fan tokens do Sport e do Ceará estão sendo comercializados na plataforma da Bitci Brasil, corretora que atua ao lado dos maiores campeões do país. Outro clube nordestino que comercializa seu ativo através da Bitci Brasil é o Vitória.

