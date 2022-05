Mundo France: confira a nova Honda CB 1000R & Black Edition

Please enable JavaScript





A CB1000R 2022 tem linhas mais agressivas e avançadas, com novos detalhes como o subchassi em alumínio prateado e molduras do radiador e tampas da caixa do filtro do ar com design mais dinâmico. O formato do farol evoluiu e agora está mais inclinado para trás, idem quanto às rodas, de desenho elaborado e atraente.

A parte ciclística não foi alvo de alterações; já o motor teve o sistema PGM-FI reprogramado, o que resultou em melhor entrega de potência. O inédito painel de instrumentos TFT colorido inclui conectividade Honda RoadSync com a tecnologia HSVCS – Honda Smartphone Voice Control System, que permite ao condutor controlar através de sua voz smartphones e diversos aplicativos nele instalados. Uma porta USB-tipo C situada sob o banco do passageiro permite a recarga de smartphones.

Atraente e atemporal, a CB 1000R ganhou nesta versão 2022 uma exclusiva versão Black Edition. O visual personalizado – uma customização de fábrica! – garante a exclusividade da versão, que se caracteriza pelo extenso uso do preto em praticamente todas as superfícies. Além do aspecto cromático, a CB 1000R Black Edition traz acessórios exclusivos de série.

No aspecto técnico, a Honda CB 1000R Black Edition se diferencia da versão standard por ter o sistema quickshifter, que permite mudanças de marchas mais rápidas por eliminar a necessidade de acionamento da alavanca de embreagem.

• Posição de pilotagem avançada e agressiva

• Novas rodas de alumínio fundido

• Sistema HSVCS – Honda Smartphone Voice Control System

• Painel TFT colorido de 5 polegadas]

• Quatro cilindros em linha, derivado do motor da CBR 1000RR

• Potência de 142,8 cv e torque de 10,2 kgf.m

• Sistema de acelerador eletrônico TBW – Throttle By Wire

• Injeção eletrônica PGM-FI reprogramada, melhor resposta ao acelerador

O motor DOHC quatro cilindros em linha de 998 cc da CB 1000R tem sua origem na CBR 1000RR Fireblade. Adaptado para o uso na naked, a faixa vermelha do contagiros começa a 11.500 rpm, com o limitador de rotação entrando em ação às 12.000 rpm. A CB 1000R 2022 recebeu afinações otimizadas no sistema PGM-FI, o que resultou em entrega de potência mais progressiva e melhores respostas ao acelerador.

O elevado torque, que é sentido especialmente na faixa entre 6.000 e 8.000 rpm.

• Três modos de pilotagem padrão mais um personalizável

• Três níveis de potência, freio-motor e controle de tração HSTC

• Quickshifter (exclusivo Black Edition)

• Chassi monotrave tipo Diamond de aço

• Suspensão dianteira Showa SFF-BP regulável

• Suspensão traseira monobraço, monoamortecida, regulável

• Freio dianteiro com pinças radiais

Seus valores no site:

CB 1000R: A partir de

R$ 71.900*

Preço público sugerido. Frete não incluso.

CB 1000R Black Edition:

A partir de

R$ 79.970*

Preço público sugerido. Frete não incluso.