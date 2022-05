Morador de rua é esfaqueado no peito durante bebedeira

O Memorial às Vítimas da Covid-19, localizado no Lago do Amor, inaugurado em janeiro deste ano, foi alvo da ação criminosa de vândalos que, na noite de quinta-feira, 12, resolveram saquear o espaço construído pelo governo para homenagear as mais de 2 mil vítimas do coronavírus no estado.

De acordo com informações, divulgadas na página do Facebook do jornalista Altino Machado, no local foi levado lâmpadas, tomadas e placas onde foram afixados os nomes das vítimas da doença.

A obra foi orçada em R$ 350 mil e consiste em uma fonte luminosa que deve levar os nomes de todas as vítimas do vírus.

https://web.facebook.com/altinomachado/posts/pfbid0DjeEH92UA2gpRv3i84tjGX3zmGqeTYVNSJDW1bffLYHffLMZxzkffqbmB6TUtrcYl