Bocalom ironiza faixas de pedestre vermelha no Ceará: “Fortaleza pode, Rio Branco não?”

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) usou as redes sociais neste sábado, 14, para apimentar a discussão sobre a pintura das faixas de pedestres na cor azul em Rio Branco que, inclusive, virou meme e alvo de investigação por parte do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC).

A polêmica foi voltou a tona após um internauta que se encontra em Fortaleza, no Ceará, mostrar que na cidade as cores da faixa de pedestre são vermelhas em alusão ao governo do PT. Imediatamente, Bocalom não perdeu tempo e compartilhou o vídeo e imagens em sua página nas redes sociais e aproveitou para alfinetar os críticos. “Uai. Quer dizer que em Fortaleza pode, Rio Branco não?”, escreveu.

No entanto, o assunto não repercutiu bem ao chefe do executivo municipal. Alguns internautas sugeriram que Bocalom se preocupe com os buracos da capital e não com faixas de pedestres. “Que bobagem, vão ajeita as ruas que ta cheio de buracos” disse Trombone.