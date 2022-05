Servidores da Saúde do Acre para atualização cadastral em até 5 dias

No próximo domingo, 15, ocorre a terceira edição do Circuito Sesc de Corridas 2022 realizado pela Fecomércio/AC por meio do setor de Esporte do Sesc/AC. O circuito de corrida inicia às 6h30, horário local, com saída da unidade do Sesc no Bosque.

O evento tem por objetivo o incentivo às práticas esportivas e qualidade de vida dos usuários do comércio e comunidade em geral, os quais disputam o melhor tempo da competição em três categorias, sendo divididas no percurso de 3 km, 5 km e 10 km. O trajeto conta com cinco postos de distribuição de água, acompanhamento de ambulância, distribuição de máscaras, além de distribuição de frutas no local da chegada

A programação estima a participação de 300 competidores que, durante todo o percurso, contarão com acompanhamento e suporte das equipes de profissionais do setor de saúde do Sesc que atenderão com aferição de pressão arterial, testes de glicemia, bem como orientações quanto a cuidados com a diabetes e hipertensão, além de outros serviços relacionados a saúde.

O gerente de esporte do Sesc no Acre, Alessandro Pereira, destaca a importância do evento para a sociedade. “Temos um papel fundamental na vida de todos, e um evento esportivo como esse, marcado pela alegria, descontração, promovendo uma saúde de qualidade através da prática esportiva, reafirma o nosso compromisso. Idealizamos um evento para as famílias, crianças, jovens e adultos, pois a saúde é um dos programas base do Sesc”, afirmou o gerente.

Os inscritos receberam previamente um kit de corrida com camisetas, medalhas, bolsa e numeração para largada. A iniciativa do Serviço Social do Comércio proporciona provas de corrida de rua, com foco em fomentar hábitos saudáveis e qualidade técnica que envolvam aspectos lúdicos, educativos e de integração do esporte.