28ª Corrida Governador Edmundo Pinto acontece dia 30 de maio em Mâncio Lima

A prefeitura do município de Mâncio Lima vai realizar no dia 30 de maio, às 6h30, a 28ª edição da Corrida Governador Edmundo Pinto, em memória do chefe do executivo assassinado em 1992.

Com inscrições abertas e gratuitas, as premiações para os corredores masculinos e femininos, somam o valor de R$ 3 mil, e o primeiro lugar leva para casa R$ 1.100.

De acordo com Daniel Campos, gerente de Tributação e organizador do evento, a competição tem um valor significativo para a região e incentiva a prática de exercícios físicos a população.

“Cada ano que passa estamos fortalecendo a corrida no município. A prefeitura de Mâncio Lima busca com isto incentivar os corredores pedestres a participarem do evento, agraciando com uma premiação louvável ao seu esforço. Vai ser um prazer receber atletas de todo o Estado”, informou.

Para fazer a inscrição e saber mais informações, o candidato deve entrar em contato no número de telefone (68) 99988-4485.