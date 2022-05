Técnicos da aeronáutica deixam o Acre após ouvirem testemunhas de queda de helicóptero

Os peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) da Aeronáutica do Brasil, já ouviram os adultos que estavam no helicóptero que caiu em Cruzeiro do Sul no último domingo , 9, com duas crianças indígenas a bordo. Também ouviram pessoas da comunidade do Rio Crôa, local da queda. Os militares da aeronáutica que já estiveram no local da queda da aeronave, vão embora do município nesta quinta-feira (12).

A perícia no local do acidente foi feita na terça-feira com apoio do Ciopaer. Os militares, um major, um capitão e um sargento da aeronáutica estudaram o cenário, entraram e pegaram em peças da aeronave e tiraram fotos.

O objetivo da perícia é indicar as causas e prevenir novos acidentes. O processo compreende a reunião e a análise de informações e conclusões, incluindo a identificação dos fatores contribuintes para a ocorrência, visando a formulação de recomendações sobre a segurança. Ainda não há previsão para o resultado da perícia ser divulgado.

A aeronave estava a serviço do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Juruá – Dsei e caiu com 7 pessoas a bordo: o piloto Rodrigo Castro, o mecânico Jorge Figueiredo, o técnico em enfermagem João Gomes e um casal e duas crianças de um ano e quatro meses da etnia Kulina, que não tiveram os nomes divulgados. A aeronave havia ido de Cruzeiro do Sul até uma Terra Indígena no Alto Envira para buscar as crianças com suspeita de pneumonia e na volta caiu.

Mecânico passará por cirurgias

O mecânico Jorge da Silva Figueiredo, que foi a vítima que mais sofreu traumas na queda do helicóptero, está no Pronto-Socorro de Rio Branco e deverá passar por dois procedimentos cirúrgicos para corrigir sequelas das queimaduras e a lesão na coluna.

Segundo a assessoria de comunicação da secretaria de Saúde (Sesacre), Figueiredo foi avaliado pela ortopedia e neurologia e após exames de imagem do crânio e coluna foi diagnosticado com fratura de coluna T1. Apresenta também queimaduras de 2° grau no dorso e glúteo além de derrame limiar do tórax. “Está sob cuidados da neuro, foi reavaliado pela equipe médica que fará indicação de cirurgia”, citou a assessoria.

O médico e diretor do Hospital de Cruzeiro do Sul, Alcimar Reis, já havia adiantado a necessidade de uma neurocirurgia no mecânico de voo, por isso foi pedida a transferência dele para Rio Branco por meio do Tratamento Fora do Domicílio – TFD.