Lovisaro lança 13° edição do prêmio de jornalismo do Ministério Público do Acre

Em solenidade realizada no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), foi lançada nesta quinta-feira, 12, a 13ª edição do Prêmio de Jornalismo com a palestra “A estrutura de uma notícia falsa e seu poder de convencimento”, ministrada pelo cientista político e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), Ulisses Melo.

O procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), Danilo Lovisaro, enalteceu a retomada do prêmio presencial após 2 anos suspenso em razão da Covid-19. “Nesse período, foram realizadas de maneira virtual devido às medidas sanitárias e agora vamos retomar esse prêmio. Que esse evento traga diversos artigos onde a comissão vai avaliar. Esperamos fazer um prêmio à altura dos jornalistas do Acre”, comentou.

Lovisaro parabenizou o currículo do palestrante escolhido para o evento. “O palestrante vai nos mostrar o quanto a fake news prejudica a sociedade. Temos que separar o jornalismo sério com o que não é uma informação. O prêmio homenageia os jornalistas do Acre”.

Representando o governador Gladson Cameli, ausente da capital, a secretária de comunicação, jornalista Nayara Lessa, destacou que a relação do governo com os jornalistas sempre foi de liberdade de expressão em relação aos temas e assuntos divulgados. “Temos nos empenhado em levar a informação aos 22 municípios do Estado”, disse.

Lessa lembrou ainda os investimentos feitos pelo governo na área da comunicação em prol de levar as ações da gestão à população.

O senador Sérgio Petecão (PSD), presente no ato, fez agradecimentos à iniciativa do prêmio que, para ele, engrandece o trabalho profissional dos comunicadores. “O fake é um nome moderno e que em sua época era chamado de notícia mentirosa. Parabéns pela organização do evento”, declarou.

De acordo com a organização da 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do MPAC, que terá como tema a “Cidadania transformada em notícia”, a premiação vai representar o reconhecimento do MPAC à função social da mídia e sua importante contribuição como formadora de opinião e difusora de informações.

No geral, quatro categorias estarão em disputa, distribuídas entre imagem, mídia audiovisual e mídia escrita, além dos destaques acadêmicos. Serão concedidos troféus e prêmios em dinheiro aos melhores trabalhos em cada categoria.

O órgão controlador destaca que os trabalhos vencedores serão anunciados durante cerimônia a ser realizada até o fim do ano. Em relação ao regulamento, o formulário de inscrição do concurso deve estar disponível a partir de 12 de maio no site premiodejornalismo.mpac.mp.br.