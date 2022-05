Gonzaga defende doação de óculos para crianças portadoras de autismo e TDAH

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) projeto de lei que assegura aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) o direito de consultas oftamológicas e o recebimento de óculos através do Programa Lente Azul.

Segundo o deputado Gonzaga, o objetivo do programa é assegurar o procedimento e fonecimento gratuito de óculos para crianças portadores de transtorno de espectro autista e TDAH da rede pública do Acre de famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos.

“Esse projeto de lei vai favorecer centenas de crianças com TEA e TDAH com o fornecimento de consultas e a doação de óculos pelo governo do Estado. A visão é o sentido mais importante para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança, e nos casos diagnosticados de TEA e TDH se torna fundamental pois as crianças tem 9% mais chances de desenvolverem problemas de visão. Diante disso, resolvemos apresentar esse projeto que vai ajudar muitas pessoas no nosso estado”, disse o parlamentar.

Gonzaga tem como uma de suas bandeiras de mandato a defesa dos direitos de tratamento e atendimento de qualidade aos autistas que residem no Acre. Recentemente, a Secretaria de Saúde do Acre atendeu a uma indicação do parlamentar e se prepara para oferecer um programa de saúde itinerante para atender crianças autistas da cidade de Feijó no Acre.

“Nosso papel como representantes do povo é levar até os acreanos melhorias na saúde, educação, infraestrura, segurança e outras áreas. Fiquei feliz em saber que a Sesacre vai oferecer um mutirão de atendimentos aos autistas de Feijó e agora com esse projeto pretendemos contribuir com centenas de pais e mães acreanos que não têm condições de comprarem um óculos para seus filhos portadores de TEA e TDAH”, concluiu Gonzaga.