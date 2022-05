Startup disponibiliza curso preparatório gratuito para o Enem 2022

Quem for participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, não tem outro caminho a não ser estudar bastante para ter boas notas na avaliação. Para muitos candidatos, a maratona de estudos começa antes mesmo do anúncio da abertura das inscrições – que nesta edição iniciou ontem (10) e vai até o dia 21 de maio, através da Página do Participante. As provas, nas versões impressa e digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

Até lá, há quem prefira fazer um curso pré-vestibular e tem aqueles que se dedicam aos estudos de forma autodidata e com a ajuda dos conteúdos encontrados na internet, conseguindo manter um cronograma estruturado para ter êxito na nota do exame.

Entre as inúmeras opções gratuítas, a Kultivi, plataforma de ensino gratuito do Brasil, oferece um material completo, com 600 aulas, disponíveis a qualquer horário em qualquer dispositivo com acesso à internet, para facilitar a vida de quem está se preparando para a prova.

Os professores que ministram as aulas têm experiência em instituições de ensino públicas e privadas, com titulações elevadas, como mestres e doutores. Há, também, jovens educadores com uma didática mais dinâmica, especialmente para os cursos preparatórios para o Enem.

Por meio da plataforma, os alunos podem acessar gratuitamente todo o conteúdo. São 120 aulas de biologia, 100 de matemática, 70 de química, 60 de história, 60 de língua portuguesa, 24 sobre literatura e 20 de redação, além, claro, de geografia, física, sociologia, filosofia, línguas estrangeiras e, até mesmo, educação física.

Para visualizar as aulas, basta entrar no site e fazer o cadastro com nome, sobrenome, e-mail e criar uma senha. Além das aulas, os alunos podem encontrar, também, diversos outros materiais de apoio, como artigos e dicas de estudo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil