Obras de duplicação da AC-405 são retomadas em Cruzeiro do Sul

Com a chegada do verão Amazônico, as obras de duplicação da Rodovia Estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul, foram retomadas pelo consórcio de empresas. Nesta etapa, serão concluídos os serviços de pavimentação em 5 quilômetros, que vão desde o Aeroporto Marmud Cameli até a sede do Serviço Social do Comércio – Sesc. Uma das pistas já está feita e o trabalho será concentrado do outro lado da via. O governo do Estado espera concluir a nova fase da obra em setembro.

A reconstrução do trecho de 11 quilômetros, que liga o Aeroporto do município ao bairro da Cohab, vai custar aos cofres públicos cerca R$ 37 milhões. No local, são feitos desde o ano passado os serviços de alargamento, acostamento, paisagismo e movimentação da rede elétrica, além da construção de um canteiro central. É feito também o afastamento dos muros e casas localizadas nas áreas onde são realizados os trabalhos.

Considerada um dos maiores investimentos da atual gestão, a duplicação gera diretamente quase 100 empregos para as famílias da região. A fiscalização da obra é feita pelo governo do Estado por meio do Deracre. O gerente local do Deracre, José Amaury Barbosa, citou que a duplicação é de grande importância para a mobilidade e qualidade de vida dos moradores e de quem visita Cruzeiro do Sul.

“Uma das pistas desse trecho já está concluída e nossa meta agora é construir mais uma pista, um benefício para o morador dessa região, que ganhará muito em qualidade de vida”. A AC-405 liga os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, passando pelo famoso balneário Igarapé Preto e o aeroporto.

Moradores e comerciantes satisfeitos

Comerciantes e moradores do entorno da AC-405 classificam a obra como estratégica. Segundo eles, o investimento vai ampliar as oportunidades de negócio, propiciar um trânsito mais seguro e gerar renda para a região.

A comerciante Nely Alencar comemorou a retomada da obra de duplicação da rodovia, nesta segunda-feira, 9. Para ela, o investimento do governo do Acre é sinônimo de crescimento para o seu negócio. “Depois que as máquinas começaram a trabalhar, as minhas vendas melhoraram. Essa obra vai mudar a vida de quem mora aqui”, destacou.

José de Oliveira Borges saiu de casa para apreciar as máquinas avançarem com a obra. O cruzeirense de 51 anos de idade avalia que, além de mais segurança, a duplicação da rodovia vai ampliar o comércio local e gerar renda. “Muitos diziam que essa obra não sairia do papel, mas se tornou realidade. Quem tem negócios nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e nos ramais e vilas vizinhas terá mais oportunidades. O governo disse que era uma de suas prioridades e está cumprindo sua promessa”, comemorou.

Com informações da Agência de Notícias do Acre