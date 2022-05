Moradores de travessa do bairro Vitória convivem com esgoto estourado há mais de um ano

O presidiário José Natanael Aquino Duarte, que na semana passada foi condenado a 27 anos e 9 meses de reclusão por participação no assassinato da comerciária Késia Nascimento da Silva, de 21 anos, que foi sequestrada, esquartejada e teve o cadáver jogado no Rio Acre, volta a ser julgado a partir das 8h30min de hoje na Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco.

Apontado como sendo um dos matadores oficiais do Comando Vermelho, ele responderá por uma execução ocorrida no Conjunto Esperança em 2020, quando um homem foi retirado de dentro de casa e executado a tiros.

Na noite do dia 10 de janeiro de 2020, Natanael estava em companhia de mais quatro homens, quando invadiram uma residência do Conjunto Esperança, de onde retiraram o monitorado Francisco Nery de Freitas, de 42 anos, que foi arrastado para o meio da rua e executado com vários tiros, um deles na cabeça.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluíram que Natanael é o autor do crime. A juíza Luana Campos comandará os trabalhos, o promotor Carlos Pescador atuará na acusação, enquanto que a defensora pública Gabriella Andrade Virgílio fará a defesa do réu.