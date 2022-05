Exposição à fumaça de incêndios florestais aumenta risco de câncer

A prefeitura de Mâncio Lima e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizaram nesta quarta-feira , 11, o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef – Edição 2021 – 2024.

O evento tem como finalidade analisar, discutir e elaborar o Plano de Ação com metas, prioridades e atividades que contribuam com a redução das desigualdades e com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes do município e contou com a participação deles.

O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes nos municípios. Cada município precisa garantir um trabalho intersetorial e democrático de garantia de direitos de crianças e adolescentes e melhorar indicadores relacionados aos direitos à saúde, educação, proteção e participação social do público alvo.

Para a prefeita em Exercício de Mâncio Lima, Ângela Valente, o Selo Unicef é de fundamental importância por se tratar de instrumento de políticas integradas para as crianças e adolescentes.

” Só teremos esses direitos preservados se pensarmos conjuntamente as ações de enfrentamento à pobreza, a exploração sexual, a evasão escolar, alternativas de rendas para as famílias e, acima de tudo, educação inclusiva e de qualidade. Só se tem saúde quando se é educado e, só se é educado quando mudamos os velhos hábitos. É preciso compreendermos a importância do Selo UNICEF para Mâncio Lima e com isso é preciso que haja um transbordamento deste”, apontou.

Tamila Gadelha Costa, Articuladora Municipal do Selo UNICEF, ressalta a participação do público alvo das ações no evento .

” Nós, agentes públicos, estamos pensando nas propostas, contudo, nada melhor do que os nossos adolescentes estarem pensando as ações de governo voltadas para eles”.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Iracema Elisabeth Moll, ressalta que o Selo UNICEF vai incentivar e ampliar as ações que já são realizadas pelo poder público, voltadas às crianças e adolescentes.

“Este Fórum é a oportunidade onde efetivamente a comunidade vai poder participar e construir o Plano de Ação, apresentando resultados positivos e ações inovadoras”, concluiu.

Além da prefeita em Exercício Ângela Valente, e dos jovens do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, o evento contou com as presenças do presidente da Câmara de Vereadores, Renan Costa, Iracema Elizabeth Moll, presidente do CMDCA, Cleudon França, Articulador Estadual do Selo UNICEF, técnicos das Secretária Municipal, Saúde e Assistência Social, Secretaria de Gabinete, Tabita Lima, secretária Municipal Saúde, Ajucilene Gonçalves, Conselheiros Tutelares, diretores de Escola, representante do Núcleo da SEE, Alcione Benevides, além representantes de entidades sociedade civil e usuários dos serviços públicos.