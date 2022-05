“Não podemos virar estátua de sal”, diz Magalhães em defesa do PSB e Jenilson

“O Acre e o Brasil precisam de mudanças. Construir um campo de alianças políticas capaz de promover verdadeiras mudanças é responsabilidade de todos os democratas. Não podemos priorizar diferenças menores, nem as mágoas de anteontem, quando o povo sofre e precisa da nossa mais ampla e sincera união”, declarou o líder do PC do B na Aleac, deputado Edvaldo Magalhães ao defender uma reaproximação com o PSB e o deputado Jenilson Leite.

Edvaldo Magalhães disse que, “nada nos afastará desse propósito. Sigamos o exemplo de Lula, que abraça um amplo movimento para reconstruir o Brasil. Por aqui temos essa tarefa. E todos os lutadores do campo democrático e popular precisam ser incluídos”.

Magalhães afirmou ainda que, “o PSB é parte importante desse campo. Socorro Neri seguiu seu caminho. Não podemos virar estátua de sal. Nosso olhar e nosso abraço têm que ser com o futuro. Sigamos construindo. Sem falsas crises”. Ele afirmou que suas declarações correspondem ao que pensa o PC do B.

“Quem tudo quer, tudo perde”. (Adágio popular)

. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) questionado sobre como pretende ganhar as eleições com tantas ex-aliados fazendo oposição declarou:

. “Minha aliança é com Deus e o povo”!

. Afirmou que a parceria com o senador Márcio Bittar (União Brasil) está mantida a despeito das intrigas e futricas.

. Gladson deixou escapar nas entrelinhas que futuras pesquisas vão nortear a escolha do vice e do candidato ao Senado em sua chapa.

. … lá para o mês de julho, pelo visto!

. Bem no meio da Copa do Mundo.

. Antes, porém, tem Expoacre.

. O presidente do PT, professor Manoel Lima, conversou com o deputado Jenilson Leite sobre o encaminhamento que o PT regional está dando à proposta do PSB de coligação.

. Nada que não se resolva no diálogo.

. Manoel Lima também respondeu a questionamentos da COLUNA; segundo ele, o PT está debatendo, discutindo, decidindo candidaturas majoritárias.

. Por sua vez, Jenilson Leite não perde tempo, já procura um vice petista para compor chapa.

. Jorge Viana vai para o Senado mesmo.

