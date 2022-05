Jéssica Sales entrega veículos e máquinas em Mâncio Lima

Em março de 2022 o volume de vendas no comércio varejista do Acre mostrou que a crise tem pressionado os consumidores, que passaram a comprar menos -e as vendas caíram 0,4% em comparação ao resultado de fevereiro, após um período de estabilidade e crescimento em meio á redução da pandemia da Covid-19.

No entanto, quando se compara o desempenho de março de 2022 com março de 2021, o comércio acreano segue com saldo positivo, ampliando em 2% as vendas nesse período de 12 meses.

Os dados constam da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nesta terça-feira (10) pelo IBGE, que diz ter sido a inflação o grande vilão do varejo acreano em março.

O resultado nacional foi melhor que o do Acre e teve alta de 1,0% em março frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Com isso, a média móvel trimestral avançou em 1,6% no trimestre encerrado em março.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas em março de 2022 aumentou 0,7% frente a fevereiro. Nesse índice, a média móvel trimestral avançou em 1,1% no trimestre encerrado em março de 2022.

O avanço de 1,0% no volume de vendas do varejo, em março, na série com ajuste sazonal, teve taxas positivas em seis das oito atividades pesquisadas: equipamentos e material para escritório informática e comunicação (13,9%), livros, jornais, revistas e papelaria (4,7%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,4%), combustíveis e lubrificantes (0,4%), móveis e eletrodomésticos (0,2%) e tecidos, vestuário e calçados (0,1%).

Por outro lado, entre fevereiro e março de 2022, dois dos oito grupamentos pesquisados tiveram resultados no campo negativo: hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,2%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-5,9%).