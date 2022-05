PCdoB, PSB e PT: ferida aberta em 2020

Há pouco mais de um ano, no processo eleitoral passado para a prefeitura de Rio Branco, o PSB era a Coca-Cola e a última bolacha do pacote. Não é mais. Acreditavam piamente na reeleição da então prefeita Socorro Neri, apoiada pelo governador Gladson Cameli, que chegou a se afastar do PROGRESSISTAS e romper com aliados. O Tião Bocalom venceu com apoio de Petecão. Foi o fim de um sonho.

Dois anos antes, em 2018, Gladson foi eleito encerrando 20 anos de governos petistas no Acre. O PT perdeu o governo e na sequência a prefeitura. Foi enxotado da gestão que ajudou a construir em 2016 com Marcus Alexandre, que se afastou para disputar o governo em 2018. Entrou água na canoa.

Porém, mais vergonhoso mesmo foi para o PC do B. Desprezado e humilhado no dia da convenção do PSB que confirmou Socorro Neri. Um vexame público.

Roda mundo/roda gigante/ Roda moinho/roda pião/. Como diz a música do Chico Buarque: o mundo girou feito um pião. PT e PC do B continuam juntos e agora rejeitam uma coligação com o PSB, que deseja a vaga de Senado ou governo. Só haverá uma coligação PT/PC do B com o PSB se for muito vantajosa. Do contrário, a ferida aberta nas eleições de 2020 vai continuar sangrando. O deputado Jenilson Leite estava lá.

“Se a tua luz não brilha, não procures apagar a minha”. (Para-choque de caminhão)

. A direção nacional do PROGRESSISTA confirmou a um senador acreano que o governador Gladson Cameli dará as cartas no partido a partir de agora sem a interferência da senadora Mailza Gomes.

. Nadou, nadou e morreu na praia.

. Pessoas próximas à família Sales em Cruzeiro do Sul têm comentado que a candidatura de Jéssica ao Senado é avaliada com muito critério em função de sua saúde.

. Querem que ela esteja 100% curada para encarar o processo eleitoral desgastante e difícil.

. O MDB trabalha para eleger três deputados estaduais.

. Duas mulheres se destacam no partido porque são experimentadas nas urnas: A deputada Antônia Sales e a ex-vereadora, ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão.

. Uma representando o Juruá e a outra o Vale do Acre.

. Ainda sobre o MDB, o vice-governador major Rocha garantiu que sua irmã, Mara Rocha, pré-candidata ao governo, não fará nenhum ataque aos demais candidatos.

. “Sua campanha será propositiva”, diz!

. Não confirmou a mesma cordialidade com o governador Gladson Cameli.

. O senador Márcio Bittar (União Brasil) se recusou a comentar a notícia de que o deputado José Bestene (PROGRESSISTA) estaria articulando o nome do deputado Alan Rick (União Brasil) como provável candidato ao Senado na chapa com o governador Gladson Cameli.

. Deu na UOL que o União Brasil terá mais de um bilhão de reais para torrar na campanha eleitoral deste ano.

. Como dizia o Zé da Mercearia:

. “É dinheiro pra dedel”!

. Adversários do PT comentam que não será fácil derrotar o Jorge Viana na disputa para o Senado.

. O PT também terá recursos para a campanha.

. Jorge Viana não é fraco (e com recursos) o caldo engrossa ainda mais.

. Bom dia e boa semana!