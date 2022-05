Ministério da Agricultura apreende produtos e barra comércio irregular de castanha

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC), abriu nesta segunda-feira, 9, o período de inscrição no Processo Seletivo 2022/2, para o preenchimento de 600 vagas em cursos técnicos e superiores. As oportunidades são para os campi da Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

É possível se inscrever até o dia 8 de junho, por meio de um formulário eletrônico disponível na web (anexar o link> https://web.ifac.edu.br/ processoseletivo/) ou na própria sede da instituição. Nas unidades com vagas para os cursos superiores, está sendo disponibilizado computadores com acesso à internet, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h.

A seleção para cursos técnicos ocorre por meio da análise do histórico escolar do Ensino Médio, considerando as notas de Língua Portuguesa e em Matemática. Já para os cursos de graduação, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão avaliadas conforme o desempenhos nas edições de 2010 a 2021. O concorrente deve escolher a edição que deseja usar para fins de classificação.

Serão ofertados nas áreas técnicas, os cursos em Agropecuária, Recursos Humanos, Recursos Pesqueiros, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Serviços Públicos e Zootecnia. E para a graduação, estão disponíveis os cursos de Agroecologia, Agroindústria, Ciências Biológicas, Física, Logística e Processos Escolares.

O resultado final, com a lista de aprovados na 1ª chamada, será divulgado dia 14 de junho. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato no e-mail [email protected].

