Governo do Acre paga 10º lote de retroativos devidos a servidores nesta quarta-feira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), informa que o 10º lote de verbas retroativas devidas a servidores do Estado será pago nesta quarta-feira, 11. O montante liberado será de R$3.180.512,71, com um total de 539 servidores contemplados, dinheiro que entra em circulação na economia do estado.

O pagamento vem sendo realizado desde o mês de agosto de 2021, sem falhar, conforme o compromisso firmado pelo governo do Estado com o servidor público. Além do pagamento do retroativo, foi creditado no fim de abril um aumento em mais de R$ 60 milhões em comparação à folha de pagamento referente ao mês de março, com o pagamento das primeiras parcelas do Auxílio Alimentação e do reajuste salarial dos servidores do Estado.

Os demais lotes podem ser consultados por meio do sistema E-retroativo. Para ter acesso ao sistema basta entrar na página da Seplag, no endereço www.seplag.ac.gov.br, onde estará o link do sistema E-retroativo. O servidor deverá clicar e inserir seu cadastro funcional, o mesmo utilizado para acessar o contracheque eletrônico e e-mail institucional. A página apontará qual é o lote de pagamento e a data em que será liberado.

Caso não constem informações sobre previsão de data para pagamento, o lote poderá estar em revisão e provavelmente será processado em alguns dias, sendo informado posteriormente. Para mais esclarecimentos, o servidor deve procurar informações junto ao RH da sua secretaria.