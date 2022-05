Aficionado por aviação visita destroços de Boeing acidentado em Mâncio Lima, em 1992

O fotógrafo amador Jefferson Cordeiro Maia, que é engenheiro civil, é o criador da página Aviação Acreana, que produz conteúdos sobre aviação no Facebook e no Instagram.

Na publicação mais recente, ele mostra uma jornada em busca dos últimos destroços do Boeing 737-200 Cargueiro da extinta Vasp (Viação Aérea São Paulo), que caiu no ano de 1992 nas águas do Rio Moa no Município de Mâncio Lima.

O local do acidente é onde hoje se localiza a reserva Paraná Japiim, também conhecida como Volta da Aurora.

Com a ajuda de alguns amigos e de moradores que já haviam ido ao local, ele chegou ao ponto onde estão os destroços do desastre ocorrido há quase 30 anos.

“Eu sou apaixonado pela aviação, por isso criei essa página, dois aí (na foto) são pessoas de Mâncio Lima que já foram lá e por isso fui com eles, gostam também de aviação, outros dois são amigos e que conseguiram o barco”, contou.

Parte do que restou do acidente que matou dois tripulantes e um mecânico da empresa no dia 22 de junho de 1922 continua lá, sob o desgaste da ação do tempo, mas a maioria dos destroços foi levada pelas enchentes e vazantes do Rio Môa ou mesmo por pessoas que passaram pelo lugar ao longo dos anos.

“A maioria dos destroços do Boeing já não se encontram mais no local, alguns foram soterrados pelo movimento das águas do Rio Môa e outros foram levados por desconhecidos como lembrança da tragédia que há 30 anos marcou a história do Vale do Juruá”, ele relatou.

De acordo com o relatório do Cenipa – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – era madrugada de uma segunda-feira e os pilotos – Dárcio Lino de Mattos e Ricardo Desidério Lopes (co-piloto) estavam no procedimento de aproximação e descida para Cruzeiro do Sul, quando o alarme de fumaça do compartimento de carga começou a soar.

O comandante solicitou que o mecânico – Mauro da Silva Borges – verificasse e acionasse o extintor em caso de necessidade. Ao retornar o mecânico informa não ter encontrado anormalidade. O comandante então solicita que ele feche a porta e sente-se para que possam verificar em solo.

Seguem no check para o pouso, mas não percebem que estão abaixo demais da rampa ideal de descida. Faltando 15 Km para o pouso a aeronave colidiu inicialmente com as copas das árvores e em seguida com o solo.

Neste link você confere o relatório do Cenipa sobre o acidente e neste outro um vídeo do YouTube que mostra o CVR (Cockpit Voice Recorder) – o áudio da cabine instantes antes e no momento do acidente.

Veja o vídeo: