1º FPM de maio será depositado nesta terça (10) na conta das 22 prefeituras do Acre

Será creditado nesta terça-feira (10) nas contas das prefeituras acreanas o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 1º decêndio do mês de maio no valor bruto de R$ 53.087.322,50.

No País, o R$ 7.418.237.267,60, descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 9.272.796.584,61.

O primeiro decêndio sofre influência da arrecadação do mês anterior, uma vez que a base de cálculo para o repasse é dos dias (20 a 30 do mês anterior). Esse 1º decêndio, geralmente, sempre é o maior do mês e representa quase a metade do valor esperado para o mês inteiro.

De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o 1º decêndio de maio de 2022, comparado com mesmo decêndio do ano anterior, apresentou um crescimento de 27,13%. Os dados são da Confederação Nacional dos Municípios.