Vítimas de queda helicóptero seguem em região de mata fechada em Cruzeiro do Sul

Duas crianças de dois anos com pneumonia, o pai e mãe delas e o copiloto do helicóptero que caiu em uma região de floresta próximo ao Rio Crôa na tarde deste domingo, 8, em Cruzeiro do Sul, seguem no local da queda da aeronave até as 20 horas. Equipes do Samu e dos bombeiros estão em deslocamento para o local e outros permanecem em uma base no Porto do Croa.

O piloto Rodrigo e o técnico em enfermagem João Gomes, que conseguiram sair da aeronave, andaram 3 horas e meia na mata, foram levados de canoa por moradores até o Porto do Rio Crôa e logo em seguida transportados por um taxista até o hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Eles estão bem.

A aeronave presta serviço para o Distrito Sanitário Especial Indígena- Dsei do Alto Juruá, órgão ligado ao Ministério da Saúde, e não da Funai, como erroneamente autoridades afirmaram. O helicóptero havia ido buscar duas crianças com pneumonia .

Uma servidora da Casai do Município de Mâncio Lima, que pediu para não ser identificada, conta que a equipe saiu às 8:30 horas da manhã deste domingo de uma pista existente em um hotel de Cruzeiro do Sul para buscar duas crianças da etnia Kulina na Terra Indígena Cocoaçu no Alto Rio Envira. As crianças estavam com pneumonia e seriam tratadas em Cruzeiro do Sul . Na volta, já com as crianças e os pais a bordo, a aeronave caiu com as sete pessoas a bordo.

“Como é final de semana em vez de técnicos do Dsei foi o João, que é da Casa do Índio de Mâncio Lima e na volta aconteceu isso. As crianças não se machucaram na queda, mas a mãe delas machucou o pé e não consegue andar. O co-piloto está lúcido, mas com dores nas costas”, contou.

Por meio de Nota, o governo do Estado anunciou que o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul resgatou quatro pessoas que estavam na aeronave e levou todas para o Hospital do Juruá, mas o comandante- geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, disse se tratar de informações iniciais e desencontradas do caso.

“As pessoas permanecem no local, mas as equipes de resgate estão na operação de resgate. Todos estão em bom estado geral “, afirma.