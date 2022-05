Ivan de Carvalho canta sucessos bregas no Quintal do Osvaldo em homenagem às mães

O radialista e cantor popular Ivan de Carvalho é o convidado do bar e restaurante Quintal do Osvaldo, localizado no Bairro 6 de Agosto, neste domingo, 8. Ele vai homenagear as mães cantando seus sucessos como Amor Virtual, música que tem milhares de visualizações. O cantor, que aposta no gênero brega, foi prejudicado pela pandemia, já que estourou na mesma época do auge da pandemia.

“Com o fim da pandemia estamos começando a mostrar o nosso trabalho ao vivo, como é o caso deste domingo. Estamos apenas aguardando a confirmação de uma participação no Programa do Ratinho. Com muita humildade, vamos mostrando o nosso trabalho”, diz.

A apresentação de Ivan de Carvalho no Quintal do Osvaldo começa a partir do meio-dia. O bar e restaurante fica localizado na rua 1º de maio, 230, no bairro 6 de agosto.