Urgente: Helicóptero cai no interior do Acre após resgatar indígenas em aldeia Ashaninka

O Cipódcast, programa do canal do Youtube Na ponta do Cipó, recebeu neste sábado, 7, os pilotos de helicópteros e policiais militares do Acre Samir Rogério e Carlos Negreiros que são do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (CIOPAER).

Durante mais de 1 hora e meia, os dois militares falaram sobre o universo da aviação que sempre desperta o interesse de muita gente. Além das operações que os cidadãos já conhecem como perseguição a criminosos e o policiamento ostensivo, os pilotos revelaram a execução de missões secretas com governos estrangeiros, inclusive os EUA.

“Já participamos de operações secretas. Ocorre que o helicóptero chega onde ninguém mais consegue chegar. Essas operações ultra secretas que já participamos a gente só tem informações referentes ao voo, para onde vamos. Não sabemos do se trata e nada mais sobre a operação. Nossa função é conduzir o helicóptero, levar e retirar o pessoal em segurança”, afirma o piloto Negreiros.

O momento mais crítico do CIOPAER desde que foi criado no Acre aconteceu em janeiro de 2020, quando o helicóptero Harpia 1, na época conhecido como “Estrelão”, no Segundo Distrito. Os pilotos dizem que o acidente foi importante. “Perdemos o helicóptero, mas foi um bem material. O seguro entendeu que merecíamos outro. Nós estudamos esse acidente, não que a gente se sentisse culpado, mas acabou sendo importante para o nosso crescimento”, disse Negreiros.

Apesar de toda a segurança, Samir Rogério, atual comandante do CIOPAER, afirma que mesmo após tantos anos a esposa ainda fica aflita quando ele voa. “Minha esposa ainda fica um pouco aflita quando eu vou para alguma missão. Eu tenho dois filhos pequenos que vibram, comprei macacão de pilotos e eles amam usar”, afirma.