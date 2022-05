Sibá chama Moro de “bandido” e diz que ex-juiz é “agente da CIA”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ac24horas nesta sexta-feira, 6, que durante a reunião com o deputado federal Flaviano Melo, presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), foi tratado de assuntos políticos e deixou claro que abriu as portas do governo para uma nova aliança visando as eleições deste ano. A reaproximação de Gladson e o MDB poderia pôr fim a candidatura ao governo da deputada federal Mara Rocha.

De acordo com o chefe do executivo acreano, a reunião reservada com Flaviano serviu para pôr em pratos limpos sua posição em relação ao partido e também para mostrar o respeito ao presidente do “Glorioso”. “Minha relação com o Flaviano é de amigo e respeito, estava devendo para ele uma satisfação dos últimos acontecimentos pela participação do MDB no governo. A nossa conversa foi para tratar de assuntos institucionais. Tratamos também de assuntos políticos e eu me coloquei de braços abertos para receber o MDB”, declarou.

Entretanto, Cameli deixou claro que tentou sua reaproximação apenas com o partido, porém, afirmou que não quer acordo com a família Rocha – no caso, seu vice-governador Wherles Rocha e a irmã, deputada federal Mara Rocha. “As portas são para o MDB. Não tem eleição ganha, na política existem aliados, aliados e aliados”, comentou.

Gladson também resolveu falar sobre a família Sales. Segundo ele, até o momento, não houve nenhuma tratativa para ter o apoio do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, a deputada estadual Antonia Sales e a deputada federal Jéssica Sales, pré-candidata ao Senado da República.