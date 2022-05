Com pão e mortadela e alfinetadas em Alckmin, PT inaugura nova sede em Rio Branco

O Partido dos Trabalhadores (PT) está de casa nova. Na manhã deste sábado, foi inaugurada a nova sede petista em Rio Branco, localizada na Avenida Ceará, na Estação Experimental. O que chamou a atenção foi as ausências das principais lideranças do partido no Acre, mas há explicações. O ex-governador e ex-senador Jorge Viana e o deputado federal Léo de Brito estão em São Paulo onde foi lançada a chapa Lula-Alckmin. O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, estava em agenda em Plácido de Castro, mas foi representado pela mãe no evento. Foi sentida também a ausência do ex-deputado federal e prefeito de Rio Branco por dois mandatos, Raimundo Angelim. O deputado Daniel Zen foi o único com mandato representativo presente no evento.

Apesar dos tempos bicudos em termos de representatividade de mandatos, os petistas deram duas provas de que os insucessos recentes nas urnas não foram capazes de mudar algumas características do DNA petista. Uma delas foi em relação ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que nas eleições presidenciais de 2006 foi o principal adversário do petista e agora será vice de Lula. Assim que foi anunciado companheiro de luta de Lula e que o ex-tucano não iria ao evento em São Paulo por estar com Covid-19, petistas acreanos declararam que a não ida teria sido medo da reação da militância.

Já em relação ao deputado Jenilson Leite (PSB), pré-candidato ao governo do estado, uma fonte petista disse ao ac24horas que o parlamentar não deve esperar que chegue uma determinação da direção nacional dos partidos. “O que está acontecendo é que o Jenilson até hoje não nos procurou para uma conversa. Se aguardar que venha uma decisão de Brasília, corre o risco da militância não entrar de corpo e alma na campanha por achar que algo que vem de cima para baixo. Muita gente acha que o Jenilson precisa mais do PT do que o contrário. Então, se ele quiser apoio é importante começar a se aproximar”, disse.

Sinal mesmo dos novos tempos petistas foi o cardápio. No lugar dos salgados do Chalé do Trigo na época do poder, os petistas tiveram que se contentar com muito pão com mortadela. Alguns, exitaram em comer com medo de serem fotografados pelo ac24horas.