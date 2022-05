Dupla envolvida em esquartejamento de jovem é condenada a mais de 60 anos

Em julgamento que terminou por volta de 21h30min desta quinta-feira (5), o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri considerou culpados e condenou por crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e participação em organização criminosa os réus Camila Cristine de Souza Freitas e José Natanael Aquino Duarte.

Após a condenação, eles foram sentenciados a penas definitivas de 32 anos, 9 meses e 10 dias de prisão para Cristina e de 27 anos, 9 meses e 10 dias para Natanael. Somadas, as penas chegam a mais de 60 anos de reclusão em regime fechado.

Cristina e Natanael foram acusados de participação na execução da comerciária Késia Nascimento da Silva, de 21 anos, que foi sequestrada da rua de sua casa no bairro do Calafate, na noite do dia 28 de janeiro do ano passado, por um grupo armado.

Levada para uma residência no bairro do Taquari, a garota foi condenada à morte pelo tribunal do crime, torturada e morta a golpes de arma branca. Teve o cadáver esquartejado e jogado no Rio Acre, não tendo sido encontrado até hoje.

Com o julgamento, seis dos nove envolvidos já foram condenados e as penas acumuladas superam os 175 anos de prisão. Faltam ser julgadas Rita Rocha do Nascimento e Vera Lúcia Marques, as chamadas “Justiceiras do CV”, que estão presas em São Paulo.

As duas figuram como mandantes do crime e teriam assistido à execução através de uma videochamada via WhatsApp. Uma terceira envolvida, Aline Lima de Moura, que está na condição de foragida.