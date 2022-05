Bolsonaro sanciona lei criada por Petecão que garante custeio de perícias do INSS pela União

Após os recentes atritos noticiados na imprensa, parece que o clima de união entre o governador Gladson Cameli, Progressistas e o senador da República, Márcio Bittar, União Brasil, voltou a reinar antes do início oficial da campanha eleitoral deste ano.

O senador Márcio Bittar conversou com a reportagem do ac24horas nesta quinta-feira, 5, e negou qualquer movimentação com os demais partidos visando viabilidade política para lançar seu nome como pré-candidato ao governo do Estado do Acre.

De acordo com Bittar, não há reuniões partidárias para tratar desses assuntos. “Não há reunião para candidatura ao governo. Eu não fiz nenhum movimento com União Brasil e PSDB para me tornar candidato ao governo do Estado”, declarou o parlamentar reforçando sua aliança com o governador Gladson em sua reeleição.

Sobre o possível racha entre Gladson e Bittar, o chefe do executivo acreano destacou que a relação entre ambos não está arranhada e que confia no apoio do senador neste pleito eleitoral. Além disso, Gladson garantiu que, caso reeleito, Bittar poderá vir a ser seu sucessor no Palácio Rio Branco. “Eu conto com o apoio do Márcio Bittar ele é da minha confiança, não há clima tenso e a gente já conversou que ele vai me suceder”, garantiu Cameli.