Após discussão, Gladson e Bocalom trocam afagos durante posse de procuradores na Ufac

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ambos do Progressistas, finalmente se reencontraram nesta sexta-feira, 6, durante a solenidade de posse dos novos Procuradores do Estado, no teatro da Universidade Federal do Acre (UFAC), após uma tensa discussão durante a agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em março deste ano.

No entanto, apesar das “trocas de farpas” entre os dois, nem Gladson e muito menos Bocalom mostraram mágoa com o episódio, tanto que, sob o olhar do senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao governo, os dois “progressistas”, trocaram breves palavras protocolares e um aperto de mão, pondo fim à intriga – pelo menos, momentaneamente.

Em março, durante uma cerimônia de entrega de títulos à famílias assentadas pelo Incra no estado do Acre, pelo presidente Jair Bolsonaro, Gladson e Bocalom causaram um clima tenso. O governador teria ouvido reclamações do prefeito sob as vaias recebidas na solenidade, porém, Cameli não deixou barato e revidou, mandando o chefe do executivo municipal tapar os buracos da capital.