Acordo em Brasília pode fazer PT do Acre apoiar Jenilson como candidato a governo

A direção estadual do PSB do Acre pediu para o comando nacional do partido que solicitasse à direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) o apoio à candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo do Acre, como parte das negociações dos palanques estaduais entre os dois partidos, assim como ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O PSB quer que o PT abra mão de indicar candidatura ao governo no estado. O ac24horas apurou que as direções nacionais se reuniram no dia de ontem para negociar os palanques estaduais e o caso do Acre foi oficializado pela direção nacional do PSB.

O deputado federal Leo de Brito (PT/AC) confirmou o teor da reunião e revelou que o PT do Acre já foi informado sobre a situação e deverá reunir a executiva estadual para tratar sobre o assunto nos próximos dias.

Caso o PT acreano oficialize apoio a Jenilson, a chapa do grupo esquerda contará automaticamente com o nome de Jorge Viana para o senado.