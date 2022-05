Pintura de faixa de pedestre em azul gera polêmica nas redes sociais

São mais de três milhões de cooperativas espalhadas pelo mundo. O movimento é responsável pela geração de 280 milhões de empregos diretos. Existem mais de 1 bilhão de cooperados, o que representa 12% da humanidade. Esses foram alguns dos impressionantes números apresentados na noite de terça-feira, 3 de maio, pelo presidente do Sistema das Organizações de Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha, em palestra proferida na sede da Federação das Indústrias do Estado.

Realizado pela FIEAC e pelo Sindicato da Indústria de Extração de Areia, Argila e Laterita do Estado do Acre (Sindmineral), o evento foi direcionado a empresários locais do setor de extração mineral. “O cooperativismo é um instrumento eficiente, eficaz e efetivo para redução de custos e otimização de resultados, tanto na compra de máquinas e equipamentos para áreas específicas, como na própria comercialização da produção. É algo que pode ser muito benéfico ao setor de extração mineral”, destacou Rocha.

A palestra, em formato de bate-papo, teve também a participação de Emerson Gomes, superintendente da OCB/AC. Segundo ele, são diversas viabilidades que o cooperativismo pode oferecer e disponibilizar para um crescimento organizativo. “Nosso cooperativismo tem um foco na coletividade e a força é a representação. Por isso, é fundamental trazermos esse conhecimento para o empresariado, pois, através dele, fica muito mais ágil o processo de produção. São critérios que o mundo inteiro está aderindo. Viemos sensibilizar os empresários quanto a isso, pois eles têm grande possibilidade de crescimento, com redução de custo se atuarem de forma coletiva”, frisou Gomes.

Para o presidente do Sindmineral, João Paulo Pereira, o cooperativismo é uma alternativa extraordinária para diversos segmentos. “Precisamos ter uma visão mais ampla sobre esse movimento que tem crescido consideravelmente no Brasil e no mundo. Por isso, trouxemos os representantes da OCB para dar um panorama geral e mostrar aos empresários do nosso setor que podemos trabalhar de forma mais assertiva, com redução de custos e otimização de recursos, se estivermos atuando coletivamente”, assinalou.

Também presente ao evento, o presidente da FIEAC, José Adriano, parabenizou a diretoria do Sindmineral por oportunizar aos empresários do setor tratar e discutir sobre um movimento que tem se mostrado altamente eficaz na apresentação de soluções para toda a sociedade. “O cooperativismo já comprovou que o fortalecimento de todos vem a partir da união. Não há outro caminho”, salientou. O evento foi prestigiado, ainda, pelo secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita.

Assessoria FIEAC