Mailza Gomes decide aguardar convite para decidir se aceita ou não ser vice na chapa majoritária do governador

O assessor da senadora Mailza Gomes (Progressistas), Arthur Liborínio, declarou ao ac24horas que a parlamentar decidiu não se pronunciar sobre o convite feito pelo governador Gladson Cameli, no último fim de semana, para que ela seja sua vice nas eleições deste ano.

Liborínio afirmou que Mailza ainda não recebeu o convite e por essa razão optou por se manter em silêncio. “A Senadora ainda não se posicionou sobre esse assunto. Até porque, tal convite não foi oficializado”, argumentou.

O chefe do executivo acreano garantiu que a senadora seria uma boa opção para compor a chapa majoritária nas eleições deste ano. Mailza com o convite entra no seleto grupo que já conta com Alysson Bestene, Socorro Neri e Rômulo Grandidier, ambos também cotados para a vaga de vice de Cameli.