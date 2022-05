Após alfinetada de Petecão, governador garante recursos para investimento no Estado

Numa abordagem de rotina na noite desta terça-feira (3) a um caminhão que transitava pela BR-364 no sentido Rondônia, patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de 170 quilos de cloridrato de cocaína.

A droga estava sendo transportada na cabine do veículo de transporte de carga. Preso no local, o motorista foi apresentado na Delegacia de Flagrantes e autuado por tráfico de entorpecentes. Ainda nesta quarta deverá passar pela audiência de custódia e ser recolhido ao presídio.

Consta na ocorrência que na noite de terça-feira (3) policiais rodoviários federais faziam um patrulhamento de rotina na BR-364, quando à altura do km 99 depararam com um caminhão que transitava no sentido Porto Velho, no Estado de Rondônia. Optaram por seguir o veículo até um local seguro para que fosse feita a abordagem.

Numa breve conversa com o condutor, os patrulheiros perceberam que o mesmo se contradizia a respeito do motivo da viagem, quando optaram por conduzir o caminhão até o Posto de Fiscalização da PRF.

Nas buscas, acabaram encontrando 170,29 kg de cloridrato de cocaína em forma de tijolos na cabine do caminhão. Diante da situação, ele recebeu ordem de prisão e juntamente com a droga e o veículo foi apresentado na Delegacia de Flagrantes para as providências cabíveis.