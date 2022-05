Neném vê escalada da violência como justificativa para convocar cadastro de reserva

Marcada para acontecer no próximo dia 13, a inauguração da primeira sede da Defensoria Pública do Estado do Acre em Xapuri marcará também o retorno de um defensor público ao município depois de alguns anos de ausência da prestação desse serviço à comunidade local.

O novo defensor, Augusto César dos Santos Freitas, nomeado em março passado, já está atuando na cidade. Junto com ele, outros 12 defensores públicos foram nomeados e lotados nos municípios de Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira e Tarauacá.

A obra do novo prédio da Defensoria Pública de Xapuri foi executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) com recursos provenientes de convênio do governo do Acre e Ministério da Defesa e de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito. A prefeitura local se encarregou da doação do terreno.

A ordem de serviço para o início da construção da unidade da DPE/AC no município de Xapuri foi assinada pelo governador Gladson Cameli e pela defensora pública geral, Simone Jaques de Azambuja Santiago, em ato realizado na cidade no mês de julho do ano passado.