Michelle Melo chora ao lamentar crimes de feminicídio nas últimas 24 horas no Acre

O titular da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Frederico de Moura Carneiro, esteve no Acre no dia 26 de abril para apresentar as novas diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) e proceder com a assinatura do termo de compromisso pelos gestores estaduais de entidades que compõem o sistema de trânsito no Estado.

O plano norteia as ações das entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, alinhado com os princípios da nova Década de Ações para a Segurança no Trânsito, promovida pela Organização das Nações Unidas.

A adesão do Acre foi destacada nesta terça-feira (3) pelo presidente Jair Bolsonaro. Em seu perfil no Twitter, Bolsonaro citou os Estados que fizeram mais recentemente a adesão.