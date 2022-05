MPF reconhece normas da Ufac e Ifac que exigem cartão de vacina

O último mês de abril teve média de chuva abaixo do esperado pela Defesa Civil Municipal na capital acreana. Conforme dados publicados pelo portal O Tempo Aqui, as chuvas totalizaram 161,3mm, ou seja, apenas 84,8% da média climatológica para o mês, que é de 190,3mm.

Já este mês de maio no Acre, é caracterizado pela incursão das primeiras ondas de frio mais intensas, provocando o típico fenômeno da friagem. Assim, as temperaturas diminuem, deixando as noites mais agradáveis. Com a intensificação da penetração de ar polar, a umidade relativa do ar e as chuvas também diminuem, dando início ao período mais seco do ano.

Em Rio Branco, a temperatura mínima média neste mês é 19ºC, porém, com a incursão de ar polar, os registros caem para menos de 15ºC. A chuva mais intensa, em 24 horas, registrada em maio, em Rio Branco, foi 87,0mm, no ano de 1974, no dia 22. Em Cruzeiro do Sul, o maior registro foi 98,4mm, no ano de 2001, no dia 13.

Neste mês de maio, a expectativa é que o Acre não sofra mudanças significativas. No entanto, as chuvas poderão ficar em torno de 20% abaixo da média, no leste e no sul do estado, e em torno de 10% abaixo da média, no vale do Juruá, tendo em vista o resfriamento das águas superficiais do oceano Atlântico Norte, origem destas chuvas.