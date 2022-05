Charife fala sobre preconceito no trabalho: “disseram para não me contratar por eu ser gay”

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) realizou, em parceria com o Centro Universitário Uninorte, uma ação de doação de sangue no novo ônibus entregue para a coleta em outubro do ano passado. A ação itinerante ocorreu nesta segunda-feira, 2, durante solenidade realizada no Centro Universitário Uninorte, na capital.

O veículo é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick (União Brasil) orçada em R$ 1,5 milhão, que deverá realizar coletas nos 22 municípios acreanos.

A gerente-geral do Hemoacre, Josiane Amorim, contou que trabalha há 17 anos no local e disse que é uma honra receber um veículo moderno para buscar novas coletas de sangue com objetivo de salvar vidas. “Sonhávamos com uma reforma e a gente acabou ganhando um veículo novo por meio de emenda parlamentar. Esse móvel vai salvar vidas”, declarou.

Amorim destacou que com o veículo novo, os profissionais deverão realizar 12 coletas de sangue em todo o estado. “Antes fazíamos 4 coletas por mês. Esperamos elevar esse número”, explicou.

O sócio-proprietário do Centro Universitário Uninorte, o empresário Ricardo Leite, enalteceu a iniciativa da doação do novo ônibus ao Hemoacre. Segundo ele, o ato de doação visa salvar vidas. “Muitas pessoas em leitos de hospital necessitam da doação de sangue. Há muitos anos a Hemoacre faz esse trabalho aqui dentro, nós temos muitos alunos e funcionários que fazem doação voluntariamente. Isso é um ato que nos dá orgulho, pois podemos ver que as pessoas são solidárias as outras”, comentou.

O deputado federal Alan Rick (União Brasil) contou que é uma honra ter destinado um veículo tão moderno ao Hemoacre. De acordo com o parlamentar, muito em breve, um novo veículo será entregue ao município de Cruzeiro do Sul. “Já há muito tempo o Hemoacre merece uma unidade de coleta de sangue. É um verdadeiro hemocentro sob rodas”, argumentou.

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) sensível com a causa de doação de sangue destinou uma emenda orçada em R$ 100 mil para aquisição de equipamentos: uma balança, homogeneizador de bolsa de sangue e seladora de bolsa de sangue.

O veículo é um dos mais modernos no segmento, e possui poltronas elétricas, freezer, banheiro, sala de coleta, triagem e acessibilidade para cadeirantes.

