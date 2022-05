Motorista é preso em flagrante com veículo que tinha dados identificadores adulterados

Neste sábado, 30, ocorre a 1° edição da Feira Gifttalentos de Arte e Cultura, que une arte, moda, gastronomia, decoração, veganismo, música e diversão. O evento espera receber cerca de 1.500 pessoas, no dia 30 de abril, sábado, a partir de 16 horas, no Lago do Amor, em Rio Branco.

O público poderá saborear queijos artesanais, churrasquinho, hambúrguer, rabada no tucupi, cachorro quente, capuccino artesanal, hambúrguer vegano, e diversos tipos de doces, como brownies, brigadeiros, bolos e geladinhos. Chopp artesanal das cervejarias Seringal Bier e da Louvada também estão entre as opções gastronômicas. A entrada é franca e a classificação é livre.

O evento deve contar com 35 expositores dos mais variados segmentos, a feira reunirá artes visuais, moda, gastronomia, literatura, tattoo, artesanato, fotografia, audiovisual, entre outras atrações. Um brechó solidário em parceria com a Sociedade Amor a Quatro Patas será realizado no espaço, cuja arrecadação será revertida para a causa animal. E para quem vai com a família, a organização do evento preparou um Espaço Kids, que terá uma programação cultural intensa para alegrar a tarde da criançada, como pintura, desenho livre, varal da imaginação, brincadeiras dirigidas, com espaço animado por Vitória Farias e Naiara Pinheiro, apresentação do Palhaço Microbinho e sua trupe, e um especial infantil com Ana Kassia.

Além das comidas, o evento contará com intervenções de artistas, com as danças urbanas da Cia Kelvin, o popping de Victor Afonso (Arte Infinita), o graffiti do TRZ Crew e personalização de camisetas com Live Painting.

Em seguida, no palco Gift, seis atrações musicais estão confirmadas. Ana Kassia é a primeira a subir ao palco, seguida de Dito Bruzugu, que lança seu novo trabalho autoral “Turvo”, por volta de 17h30. Logo após, as apresentações seguem com Pedro Lucas, Duda Modesto e a dupla Gigliane Oliveira e Verônica Padrão. Fechando a noite, Adonay Brasil vai agitar o público em um show eclético, com o melhor do rock e do reggae.

O fundado Hycaro Mattos, da Gift Talentos, “a empresa sempre buscou ser uma plataforma de diálogo entre os artistas e os diversos segmentos. Daí veio a ideia de realizar a I Feira Gifttalentos de Arte e Cultura, conectando música, artes visuais, artes cênicas, literatura, moda, audiovisual, gastronomia, entre outros”. Segundo ele, o objetivo é proporcionar impacto social, econômico e cultural em Rio Branco.

Já Diogo Soares, produtor cultural e curador do projeto, acredita que a Ju cidade precisa se reconectar. A pandemia teve um impacto tremendo sobre o setor cultural e é através da arte e da cultura que vamos voltar a sentir a cidade respirar. A feira foi pensada pra ser um ambiente de reencontro focado na arte, na cooperação e no empreendedorismo”.

A I Feira Gifttalentos de Arte e Cultura é financiada pela Lei Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour