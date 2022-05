Documentário “Que Beleza” retrata história e última entrevista do sambista acreano Da Costa

Foi lançado neste domingo, 1°, no ac24horas, o documentário “Que Beleza”, produzido pelo videomaker Kennedy Santos, que retrata a história de Da Costa, um cantor acreano, que durante sua trajetória nos anos 70, 80 e 90, gravou discos e fez shows com artistas famosos da época.

O autor do livro da vida do sambista, Écio da Cunha, falou da audácia do cantor que buscou espaço no mundo musical em 1963, o primeiro disco de um morador residindo no Acre.

Além de cantor, Da Costa também exercia a profissão de pedreiro, tendo ajudado a construir alguns dos principais prédios da capital. Em sua última entrevista, Costa destacou que todas suas gravações teve a sua tradicional ‘colher de pedreiro’. O artista revelou que o início da sua carreira ocorreu como calouro da Rádio Difusora acreana.

O filho do artista, Jessé Costa, enalteceu o legado do pai na história acreana e revelou que 50% das grandes obras na capital tiveram a contribuição de Da Costa.

O período de produção do curta-metragem foi de dezembro de 2021 a abril deste ano. As imagens com entrevista do cantor foram gravadas nos anos 2000, quando o cantor, que faleceu em 2005, já apresentava sinais de cansaço e parecia não estar bem de saúde.

Ao falar do documentário, Kennedy ressaltou ser um grande fã de Da Costa. “Fui criado no Seringal e desde 1979 comecei a ter contato com a voz de Da Costa. O edital da Lei de incentivo Aldir Blanc está fazendo justiça, é uma oportunidade incrível que estou aproveitando para deixar na história a obra de um dos artistas mais importantes que Acre teve até agora”, disse Kennedy Santos.

O projeto foi financiado pelo governo do estado, por meio da fundação de cultura do Acre.

Assista ao vídeo: