David Hall comemora Dia do Trabalhador e manda indireta a Gladson: “trabalhador nutella”

Moradores de rua saquearam a Casa da Amizade do Rotary Club de Rio Branco, à Rua Marechal Deodoro, no Centro, de onde furtaram todos os fios e cabos da rede elétrica. O alvo dos ladrões são as peças de cobre, hoje o material mais desejado pelos criminosos, que é vendido a receptadores que montaram um grande esquema na cidade, e que a polícia não consegue desarmar.

Foram três invasões do prédio em menos de 15 dias, causando um prejuízo de mais de R$ 50 mil. De acordo com a presidente da entidade, Rosângela Raulino, os ladrões entram pela cobertura do prédio quebrando dezenas de telhas e destruindo parte do forro. Em seguida furtam os cabos da rede elétrica.

Da última vez eles levaram tudo, inclusive os que ficavam fora do prédio. Tiraram também todo o cobre dos aparelhos de ar-condicionado e das máquinas industriais usadas nos cursos dados pela entidade filantrópica.

De acordo com Rosângela, durante a pandemia a Casa da Amizade foi invadida várias vezes por ladrões. “Eles deixam um verdadeiro rastro de destruição. Só nos resta pedir socorro ao governo a uma entidade não governamental. Tudo que temos aqui são os esforços de todos os rotarianos, todas as damas da Casa da Amizade, com muito trabalho. A própria sociedade vê a nossa luta de ajudar ao próximo, aqueles que precisam, e hoje nós estamos precisando de segurança. A gente pede socorro”, disse.

A Polícia Civil realiza investigações através de delegacias especializadas, no entanto se mostra impotente na elucidação das centenas de casos registrados na cidade. Um exemplo recente é o do Parque do Tucumã, onde os ladrões deixaram o trecho entre o Trevo da UFAC e o Pinicão do Conjunto Universitário no escuro.