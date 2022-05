Com show da banda Araketu, Concha Acústica é reinaugurada no Acre

Após mais de dois anos em inatividade, finalmente neste domingo, Dia do Trabalhador, 1º de maio, o governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), reinaugurou a Concha Acústica Jorge Nazaré, no Canal da Maternidade, em Rio Branco.

A solenidade ocorreu com a presença de artistas locais, gestores e sociedade civil, e também da Banda da Polícia Militar (PMAC). A festividade teve a participação de mais de 2 mil pessoas, segundo dados preliminares da organização do evento.

O presidente da Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola no Acre (Acisa), empresário Marcelo Moura, disse que é uma satisfação muito grande promover a festividade aos trabalhadores do Estado do Acre. “É muito importante a Acisa estar envolvida nesse tipo de homenagem, que estamos proporcionando”, declarou.

Com a obra estimada em quase R$ 300 mil reais, o governador Gladson Cameli fez um simples pronunciamento e destacou a importância da obra para a sociedade. “Não quero usar a pandemia como justificativa para a demora, mas estamos melhorando a vida das pessoas nos 22 municípios”, ressaltou.

Manoel Pedro, o Correinha, presidente da Fundação Elias Mansour, disse que o governo não poderia entregar a obra antes do fim da pandemia da Covid-19. Além disso, ele destacou que o espaço deverá contar com uma série de atividades. “Não poderia entregar a concha antes do fim da pandemia. Aqui nós podemos nos encontrar e abraçar um ao outro. Vamos ter finalidade constante, cinema, dança, música, ginástica. Ainda este ano vamos entregar esse espaço do Canal da Maternidade todo revitalizado”, explicou.

Em contato com o morador da redondeza do Canal da Maternidade, Manoel Oliveira, 45 anos, o espaço ganha uma revitalização após vários anos. “É muito bom contar com um espaço melhor para as pessoas e para quem reside aqui é importante, pois traz atividades culturais”, comentou.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas