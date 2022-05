Acre não registra novos casos e óbitos pelo Covid neste domingo

No período de de 10 a 23 de abril, os dados coletados pela Fiocruz mostram nova redução dos indicadores da intensidade de transmissão da Covid-19 no Brasil.

No Acre, nesse período, a taxa móvel diária de óbitos pela doença caiu 4,5%. Os casos permaneceram estáveis em 2,9/dia naquela semana epiodemiológica. A taxa de ocupação de leitos é de 10%.

Apesar dos números favoráveis, a Fiocruz está recomendando cautela e alertando: a pandemia não acabou.

Recentemente, o Acre tornou opcional o uso de máscaras em locais fechados e vários eventos públicos com aglomeração de pessoas estão autorizados.

Foi registrada uma média de 14 mil casos diários, representando um decréscimo de 36% em relação às duas semanas anteriores (27 de março a 9 de abril).

O número de óbitos se situou em cerca de 100 mortes por dia, valor próximo aos verificados no início da primeira onda epidêmica, em abril de 2020. Houve uma queda de 43% do índice de mortalidade em relação às duas semanas anteriores. Esses e outros dados sobre a transmissão de Covid-19 podem ser visualizados no sistema MonitoraCovid-19, disponibilizado pelo Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict/Fiocruz).

Nenhum estado apresentou tendência significativa de alta do número de casos e em grande parte deles houve queda na incidência de casos novos, como Amazonas, Roraima, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e Goiás. Somente dois Estados apresentaram tendência de alta de mortalidade: Amazonas e Paraíba. Outras unidades apresentaram redução dos índices de mortalidade, como Rondônia, Roraima, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.