Mortes por Covid-19 caem 4,5% no fim de abril no Acre, diz Fiocruz

O Encontro Nacional do Podemos, realizado nesta semana, em Brasília, reunindo presidentes estaduais, coordenadores políticos regionais, secretários, dirigentes nacionais e parlamentares do partido, incentivou uma manifestação pública de um dos representantes da sigla no Acre a respeito das eleições de outubro.

O deputado estadual Neném Almeida fez publicação no Facebook nesta sexta-feira (29) falando a respeito das intenções do partido para o pleito vindouro no âmbito local. Segundo ele, as discussões sobre a possível candidatura do Podemos ao governo do Acre não estão encerradas.

“Com uma semana ótima em Brasília participando da Marcha e de várias conversas para pensarmos no futuro do Brasil, inclusive o nosso Acre, deixo um recado a todos: a nossa candidatura ao governo não está encerrada. Sigamos em frente”, disse o parlamentar.

Almeida destacou a semana de conversas em Brasília, com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal por São Paulo, Renata Abreu, e outros representantes do partido, quando o alinhamento estratégico para as eleições esteve em discussão, inclusive avaliando as candidaturas nos estados.

Em março passado, Renata Abreu expôs por meio de suas redes sociais o desejo de contar com o presidente estadual do Podemos, Ney Amorim, na disputa majoritária no Acre. Apesar disso, tanto o partido no estado quanto o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) seguem sem uma definição nesse sentido.