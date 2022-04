Trabalhador da Zeladoria é ferido com 5 tiros no Taquari

O Trabalhador da Secretária Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), Antônio Francisco de Souza Felix, de 31 anos, foi ferido a tiros no início da noite desta sexta-feira, 29, na rua do Passeio, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio saiu do trabalho e ao caminhar na rua com destino a sua casa, foi abordado por quatro criminosos em duas motocicletas que se aproximaram e efetuaram vários tiros. Antônio foi ferido com cinco disparos. Após ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e após colher as características dos autores do crime e das motocicletas, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém, não obtiveram êxito.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC). A polícia não soube informar a motivação do crime.