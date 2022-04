Polícia prende suspeito de dar apoio a triplo homicídio em Brasiléia

A Polícia Civil de Brasiléia prendeu na última terça-feira (26), cumprindo mandado de prisão temporária expedido pela justiça, um homem de 27 anos, apontado como um dos envolvidos pelo triplo homicídio ocorrido no dia 5 de abril passado em uma casa do bairro Leonardo Barbosa, naquela cidade.

De acordo com nota divulgada pela Assessoria da Polícia Civil, as investigações indicaram que o preso forneceu apoio logístico, inclusive armamento, aos executores do triplo homicídio, assim como a outras ações de uma organização criminosa da qual, provavelmente, é integrante.

De acordo com a Polícia Civil, as ações na regional do Alto Acre estão sendo intensificadas e as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos no crime e de neutralizar outras ações criminosas de grupos que tentam dominar o território na fronteira, estratégico para o tráfico de drogas.

O triplo homicídio em que foram mortos Lucas Bandeira Barbosa, de 23 anos, André Gustavo Sales de Oliveira, de 16 anos, e Wanderson Souza e Silva, de 17 anos, foi o momento mais crítico da onda de crimes que tomou conta da região de Brasiléia e Epitaciolândia de março para abril deste ano.

A escalada de mortes provocou a reação do estado por meio de uma força-tarefa do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp), que deu início a uma das maiores operações policiais já vistas na área de fronteira no combate a ações de organizações criminosas que agem nos dois lados da fronteira.

O ponto alto da operação se deu no dia 16 de abril, quando o trabalho de inteligência localizou três suspeitos de envolvimento nos episódios de matança em Brasiléia e Epitaciolândia. Nesta ação, pelo menos três suspeitos entraram em confronto com as forças de segurança e dois morreram.

Os dois suspeitos mortos foram identificados como Raimundo Castro de Oliveira, de 23 anos, e Sérgio Manoel Gadelha da Silva, de 18 anos. Um terceiro envolvido conseguiu se evadir da casa onde o trio foi localizado pelo serviço de inteligência antes da chegada da polícia.

Segundo as investigações, os dois mortos tinham envolvimento direto com os assassinatos que vinham ocorrendo na fronteira. Horas depois da ação, o tenente-coronel Sandro Oliveira, da PM, disse que a resposta policial que resultou nas mortes dos suspeitos foi proporcional e ocorreu dentro dos limites da legalidade.