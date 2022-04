JV diz que não condena Gladson por ação da Polícia Federal, mas enfatiza: “governo fraco”

O ex-senador Jorge Viana não poupou críticas ao analisar o governo de Gladson Cameli que chega ao final esse ano e que foi o responsável por tirar o PT do poder após 20 anos de administração do Estado. A declaração foi dada durante entrevista no Boa Conversa, programa transmitido pelo ac24horas na noite desta sexta-feira, 29.

“Acho que o governo tem errado administrativamente e é um desastre politicamente. A oposição virou frangalho, acabaram de ganhar uma eleição e não tem mais ninguém junto, os caras estão com o governo federal e estadual e a prefeitura e não fizeram uma casa. A construção civil não parou durante a pandemia, nunca vi tanta troca de cargos coisa de governo fraco”, disse o petista.

Perguntado sobre a Operação Ptolomeu, da Polícia Federal que teve como alvo o governador, Viana foi comedido com as palavras. “Eu não vou condenar ninguém, o que fizeram com a gente na G7 foi uma vergonha, teve gente que morreu. Tem que esperar no caso do Gladson, é coisa muito grave. Nunca tinha acontecido algo parecido e espero que encontre justiça. Se tiver feito algo errado, que pague, se não tiver feito nada, que seja inocente, mas eu não vou condenar ninguém”, afirmou.

Jorge foi convidado a avaliar também o mandato do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom “Estou muito decepcionado com o Bocalom, não sei o que acontece, tudo que ele vai mexer dá errado. Espero que dê certo, afinal, moro aqui e se eu for senador eu vou trabalhar com o prefeito”, afirmou.