Governo altera data da segunda fase do concurso dos Bombeiros em Cruzeiro do Sul

Nesta quinta-feira, 28, uma aposta de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, acertou as 5 dezenas da Quina e levou sozinho para casa o prêmio de mais de R$ 2,9 milhões. O concurso 5839, sorteou no Espaço Loterias Caixa em São Paulo, os números 12, 13, 15,23 e 50.

Outras 116 apostas acertaram as quatro dezenas e levam R$ 3.000,48, mais 7.460 pessoas marcaram três dezenas e ganharam R$ 44,43, e 136.734 tiveram dois acertos e levaram R$ 2,42.

Para o concurso 5840, que será realizado nesta sexta-feira (29), o prêmio previsto para apostas que acertarem a Quina é de R$ 700 mil.

Já na Mega-Sena, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.476 realizado também nesta quinta. O prêmio acumulou e no próximo sábado, 30, será sorteado R$ 48 milhões. Veja as dezenas sorteadas: 02 – 07 – 32 – 46 – 49 – 55.